В Испании доброволец помог дому престарелых выиграть в лотерею 10 млн евро. Это произошло в населенном пункте Кампо де Криптано, где процветает безработица. Информацию о случившемся распространяют испанские СМИ.

Домбровский Сергей

Мужчина трудится шофером на автомобилях дальнего следования. В свободное время он подрабатывает в приюте для пенсионеров, которые остались без родственников. Волонтер принял участие в розыгрыше рождественской лотереи. Доброволец приобрел 30 билетов, два оставил себе, еще столько же отдал братьям, а остальные вручил представителям администрации дома престарелых. В итоге подаренные волонтером приюту бумаги оказались выигрышными. Сумма вознаграждения составила 10 млн евро.В Испании традиционно проводится розыгрыш рождественской лотереи с 1812 года. Организаторы игры не отказывались от нее даже во время войн. Призовой фонд в этой лотерее является самым большим на Земле на сегодняшний день.