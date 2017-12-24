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| | В Испании доброволец помог дому престарелых выиграть в лотерею 10 млн евро

В Испании доброволец помог дому престарелых выиграть в лотерею 10 млн евро

Сегодня, 01:30
В Испании доброволец помог дому престарелых выиграть в лотерею 10 млн евро. Это произошло в населенном пункте Кампо де Криптано, где процветает безработица. Информацию о случившемся распространяют испанские СМИ.

В Испании доброволец помог дому престарелых выиграть в лотерею 10 млн евро

 

Мужчина трудится шофером на автомобилях дальнего следования. В свободное время он подрабатывает в приюте для пенсионеров, которые остались без родственников. Волонтер принял участие в розыгрыше рождественской лотереи. Доброволец приобрел 30 билетов, два оставил себе, еще столько же отдал братьям, а остальные вручил представителям администрации дома престарелых. В итоге подаренные волонтером приюту бумаги оказались выигрышными. Сумма вознаграждения составила 10 млн евро.

В Испании традиционно проводится розыгрыш рождественской лотереи с 1812 года. Организаторы игры не отказывались от нее даже во время войн. Призовой фонд в этой лотерее является самым большим на Земле на сегодняшний день.
Домбровский Сергей
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