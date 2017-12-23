Датские зоопарки попросили посетителей приносить домашних животных на корм хищникам

Два зоопарка Дании предложили своим посетителям приносить домашних животных на корм хищникам. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Зоопарки Копенгагена и Гивскуда попросили местных жителей приносить домашних животных на корм. Для этих целей лучше всего подойдут морские свинки и кролики, уточнили в организациях. Анна-София Эллер, работница Копенгагенского зоопарка объяснила, что кошек и собак приносить на кормление тигров, львов и волков было бы не только не этично, но и вредно из-за того, что эти животные не входят в естественный рацион хищников.Руководитель другого датского зоопарка Ричард Остербалле отметил, что данная просьба не является предложением убивать домашних животных, просто заведение пытается сохранить хищников. Также зоопарки предлагают понаблюдать за тем, как животные будут есть домашних питомцев. Остербалле предполагает, что это поможет детям осознать, куда на самом деле пропадают их животные после смерти. Тем более, что животным нравится играться с мехом зверька, а его внутренности являются полезными для организма хищников.