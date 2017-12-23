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| | Бесплатное порно оказалось под угрозой в США

Бесплатное порно оказалось под угрозой в США

Вчера, 22:40
Новый законопроект, предусматривающий сетевую нейтральность, может ограничить граждан Соединенных Штатов Америки в плане доступа к бесплатному контенту порнографического характера.

 

Бесплатное порно оказалось под угрозой в США

 

В ряде американских средств массовой информации были обнародованы сведения о том, что в случае отмены закона, предусматривающего сетевую нейтральность, некоторые организации, предоставляющие доступ к телекоммуникационным ресурсам, будут вправе устанавливать дополнительную плату за просмотр тех или иных ресурсов, администрируя их. Кори Пинс, вице-президент компании PornHub, владеющей одним из самых популярных порно-сайтов во всей Сети, заявил о том, что предоставление данных полномочий различным интернет-провайдерам и каналам кабельного телевидения является весьма несправедливой силой, которая будет вложена в их руки.

Пинс пояснил, что с появлением у такого рода полномочий у компаний-посредников позволит им устанавливать любую желаемую цену за просмотр тех, или иных ресурсов, предоставляющим услуги «взрослого» контента и демонстрирующих порно.
Александр Вест
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