Бесплатное порно оказалось под угрозой в США

Новый законопроект, предусматривающий сетевую нейтральность, может ограничить граждан Соединенных Штатов Америки в плане доступа к бесплатному контенту порнографического характера.

Александр Вест

В ряде американских средств массовой информации были обнародованы сведения о том, что в случае отмены закона, предусматривающего сетевую нейтральность, некоторые организации, предоставляющие доступ к телекоммуникационным ресурсам, будут вправе устанавливать дополнительную плату за просмотр тех или иных ресурсов, администрируя их. Кори Пинс, вице-президент компании PornHub, владеющей одним из самых популярных порно-сайтов во всей Сети, заявил о том, что предоставление данных полномочий различным интернет-провайдерам и каналам кабельного телевидения является весьма несправедливой силой, которая будет вложена в их руки.Пинс пояснил, что с появлением у такого рода полномочий у компаний-посредников позволит им устанавливать любую желаемую цену за просмотр тех, или иных ресурсов, предоставляющим услуги «взрослого» контента и демонстрирующих порно.