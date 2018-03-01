| В «Холодном сердце-2» главная героиня станет лесбиянкой

Анимация от компании Walt Disney «Холодной сердце» стала очень успешным проектом. Вторая часть мультфильма может поразить не только качеством, но и сменой сексуальной ориентации главной героини, как сообщает VistaNews.

Разговоры о том, что Эльза, главный персонаж франшизы «Холодное сердце», будет встречаться с девушкой, начались ещё тогда, когда вообще сообщили, что выйдет в 2019 году вторая часть. Зависеть это может от сценариста Дженнифер Ли, поскольку она с каждым новым фильмом всё больше загорается идеями однополой любви.

Предполагается, что в «Холодном сердце-2» Дженнифер Ли только упрочит эту тенденцию, окончательно сменив приоритеты в романтической линии. Впрочем, сценарист не сказала точно, полюбит ли Эльза девушку в «Холодном сердце-2». Стоит отметить, что в целом идея однополой любви в кинематографе становится всё более популярной, хотя в детской продукции появляется достаточно редко.

Ирина Летинская