| В «Холодном сердце-2» главная героиня станет лесбиянкой

В «Холодном сердце-2» главная героиня станет лесбиянкойВчера, 19:35
Поклонники известного мультфильма «Холодное сердце», выпущенного студии Disney, выступают в поддержку идеи о присвоении главной героине звания первой
Ким Кардашьян, посетившая Неделю высокой моды, которая недавно состоялась в Париже, явилась перед камерами в новом амплуа. Косплей звезды на главную героиню
На номинации "лучший анимационный фильм" по итогам оценок Американской академии киноискусств победил проект Walt Disney "Холодное сердце", передает "Интерфакс".